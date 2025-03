Wiele wskazuje na to, że już niebawem pożegnamy mroźne noce i poranki. Jak opowiadał w programie "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, ciepło zostanie "zaproszone" do Europy Środkowej, w tym do naszego kraju. Kiedy możemy się go spodziewać?

Mimo drugiej połowy marca do naszego kraju dociera powietrze pochodzenia arktycznego.

Jak mówił w programie "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, lodowate masy powietrza napłynęły do nas wprost z bieguna północnego.

- W ciągu ostatnich sześciu, siedmiu dni to powietrze pokonało prawie pięć tysięcy kilometrów i dotarło idealnie do Europy Środkowej - tłumaczył Wasilewski. - Na razie jesteśmy w tym mroźnym powietrzu - jest wyż, a właściwie dwa. Jeden ma swoje centrum nad Morzem Północnym, drugi w krajach alpejskich. [...] Naokoło tego wyżu i w nim krąży sobie ta zimna, arktyczna masa - dodał.

I to właśnie dlatego ostatnie noce i poranki były tak zimne. Na przykład we wtorek rano temperatura na Kasprowym Wierchu spadła do -17 stopni Celsjusza. Wasilewski wspomniał, że nawet na nizinach odnotowywano mróz rzędu -8 czy -9 stopni.

Jaką drogą dotarło do nas lodowate powietrze tvnmeteo.pl

Niż otworzy drogę do napływu ciepłego powietrza

Wiele wskazuje jednak na to, że nadciąga kres tak niskich wartości temperatury.

- Zaczynają się dziać rzeczy, które w efekcie przyniosą nam ocieplenie - zapowiedział Wasilewski. - Ten wyż będzie zmieniać nieco swoje położenie i przesuwać się w kierunku Bałkanów i Morza Czarnego, a po jego drugiej stronie będzie płynąć ciepłe powietrze. [Teraz jeszcze - przyp. red.] ono jest daleko od nas i będzie docierać do nas okrężną drogą - dodał.

Sytuacja baryczna w Europie - 18.03.2025 tvnmeteo.pl

Jego napływ zostanie usprawniony dzięki obecności niżu, który obecnie unosi się nad Skandynawią. Jeden z ciepłych frontów owego układu zahacza już o północno-wschodnie regiony Polski.

- Z tego frontu dzisiaj prószy sobie śnieg na Suwalszczyźnie. Ale ten front to jest zupełnie inna sprawa. On otwiera drogę do napływu ciepłego atlantyckiego powietrza. [...] W miarę jak ten cały układ - i wysokiego ciśnienia, i front atmosferyczny - będą przesuwać się na południowy wschód, to zaproszą to ciepło do Europy Środkowej.

Prezenter dodał, że choć na razie front nie jest efektowny, to jest zapowiedzią istotnej zmiany - zmiany cyrkulacji powietrza, dzięki której w tym tygodniu do Polski wróci cieplejsza aura.

Tomasz Wasilewski o pogodzie w najbliższych dniach tvnmeteo.pl

