Na razie deszcz i chłód. Wiemy, kiedy do Polski wróci gorące zwrotnikowe powietrze

Najbliższe dni przyniosą nam spore zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Od czwartku temperatura zacznie stopniowo rosnąć. Potem, wraz z napływem masy zwrotnikowej, termometry zaczną pokazywać powyżej 25 stopni. Jest szansa na to, że wróci upał.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znajduje się pod wpływem układów niżowych rozciągających się od Grenlandii po Skandynawię. - W powietrzu polarnym, płynącym znad północnego Atlantyku, uformowały się fronty atmosferyczne, które przemieszczają się nad Europą z zachodu na wschód - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że na drodze jednego z nich znalazła się Polska. Stąd sporo chmur kłębiastych i okresowo występujących opadów deszczu, przemieszczających się znad regionów zachodnich na wschód.

W środę i czwartek kolejne dwie strefy frontowe z przelotnymi opadami deszczu o natężeniu słabym i umiarkowanym przemieszczą się nad krajem. Temperatura w masie powietrza polarnego nie przekroczy 25 stopni Celsjusza.

Dopiero w piątek opady zanikną w związku z rozwojem nad Europą Środkową pogodnego wyżu, który zacznie wolno zaciągać z południa cieplejsze masy powietrza. W sobotę wnikną na chwilę nad Polskę masy zwrotnikowe, w których temperatura przekroczy 25 st. C. W niedzielę może być nawet 30 st. C, ale wraz z upałem do Polski mogą wrócić gwałtowne burze.

Pogoda na wtorek

Wtorek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Poza tym pojawią się przelotne opady deszczu o sumie 5-10 litrów na metr kwadratowy, głównie na północy i wschodzie kraju. Na północnym wschodzie możliwe są burze z opadami rzędu 15 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na Kaszubach i Warmii, przez 20 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni słaby i umiarkowany, tylko w burzach silny, wiatr.

Pogoda na środę i czwartek

Środa zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Prognozowane są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Tylko na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu na ogół ma nie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-19 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 21 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na południu i południowym wschodzie. Wiatr zachodni, będzie słaby i umiarkowany.

Czwartek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. Na południu i zachodzie kraju przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Pomorzu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Pogórzu Karpackim. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na piątek i sobotę

W piątek na północnym wschodzie kraju będzie pochmurno i przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw. Poza tym spodziewane są rozpogodzenia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 20 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na południowym wschodzie. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, słabo i umiarkowanie.

W sobotę dopisze pogodna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Podlasiu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych, umiarkowany, chwilami dość silny.

