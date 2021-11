Obfite opady śniegu możliwe w weekend. Synoptyk o pogodzie w nadchodzących dniach

Pierwsze duże opady śniegu w tym sezonie mogą pojawić się w Polsce podczas najbliższego weekendu. To wynika z najnowszych prognoz. - Już w niedzielę śnieg zacznie sypać, i to konkretnie - zaznacza synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. - Dziś możemy powiedzieć, że z prawdopodobieństwem powyżej 80 procent będziemy mieć uderzenie zimy - dodaje.

Na pogodę w Polsce wpływa nadal niż Wolfgang z centrum nad Rosją. Z północy na południe kraju przemieszcza się umiarkowanie aktywny chłodny front atmosferyczny, za którym z północy zaczyna napływać chłodne powietrze pochodzenia polarnego. To dlatego po ciepłym - jak na tę porę roku - weekendzie zaczynamy odczuwać ochłodzenie. W poniedziałek w najcieplejszym momencie dnia nigdzie temperatura nie przekroczy 10 stopni Celsjusza.

Front w poniedziałek zalegać będzie nad południowymi krańcami Polski. Ciśnienie zacznie rosnąć, gdyż od zachodu kraj dostanie się w zasięg potężnego wyżu z centrum w rejonie Irlandii - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Sytuacja baryczna i jej wpływ na pogodę w Polsce

W ciągu kolejnych dni pogodę kształtować mają wyże rozciągające się od Azorów po Rosję. Tylko krańce północne Polski będą na skraju niżu znad północnego Atlantyku i Skandynawii. Dlatego miejscami do czwartku na północy kraju prognozowane są opady, na ogół deszczu i deszczu ze śniegiem o słabym natężeniu. Niewykluczone jednak, że we wtorek na Warmii, Mazurach i Podlasiu spadnie do 1-2 centymetrów śniegu.

Następnie zacznie rozbudowywać się potężna zatoka chłodu z niżami od Arktyki po Morze Śródziemne, w której uformuje się zimny front. Z północy będzie spływać arktyczne powietrze, a od południa płynąć ma ciepłe. Strefa styku tych różnych mas powietrza, bardzo wilgotnych, będzie przebiegać nad Polską.

Piątek w pasie od Śląska, przez centrum kraju, po Podlasie przyniesie opady deszczu ze śniegiem do 5 litrów wody na metr kwadratowy, na wschodzie i południu zaś spadnie deszcz. Tylko na północnym zachodzie kraju będzie bez opadów.

Prognozowane opady od piątku do poniedziałku Ventusky

Prognoza pogody na weekend. Natarcie zimy

W sobotę deszcz ze śniegiem, do 5 l/mkw., ma padać w południowych regionach. W górach spodziewamy się opadów samego śniegu, rzędu 5-10 centymetrów.

- W niedzielę znad Austrii wir powietrza przewędruje w naszą stronę. Po południu będzie nad Czechami i wieczorem wkroczy nad Małopolskę. Już w niedzielę po południu śnieg zacznie sypać, i to konkretnie, na Śląsku. Potem ta strefa będzie wędrowała w głąb kraju i w nocy z niedzieli na poniedziałek oraz w poniedziałek sypać będzie na zachodzie i północy kraju - mówi.

Jak dodaje synoptyk tvnmeteo.pl, "niż przyspieszył", ponieważ jeszcze według wyliczeń modeli meteorologicznych z niedzieli, miał wkroczyć do Polski w następny poniedziałek, 29 listopada. Zaznacza, że to prognoza "w świetle dzisiejszych wyliczeń" i dodaje: - Mogą zajść zmiany, ale jeżeli, to spodziewamy się tylko przesunięć tych opadów w czasie. - Dziś możemy powiedzieć, że z prawdopodobieństwem powyżej 80 procent będziemy mieć uderzenie zimy. Ten trend rozwoju potężnej zatoki chłodu widać od kilku dni - wyjaśnia Unton-Pyziołek.

Grubość pokrywy śnieżnej wyniesie od 5 do 10 cm. Będzie to jednak śnieg mokry, dodatkowo grunt nie jest jeszcze wychłodzony, dlatego śnieg nie utrzyma się długo. Należy spodziewać się trudnych warunków na drogach.

Opady śniegu widoczne w Polsce w nocy z niedzieli na poniedziałek i w poniedziałek rano wetter3.de

Chłód może się utrzymać na dłużej

W centralnych regionach kraju mają występować opady śniegu z deszczem do 5-10 l/mkw., a na południu i wschodzie ulewny deszcz do 10 l/mkw. Obfitym opadom będzie towarzyszył umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach dochodzący do 50-70 kilometrów na godzinę. Powieje z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego.

Jak podkreśla synoptyk tvnmeteo.pl, "wraz z wkroczeniem śniegu zima zacznie się w Polsce". Jak dodaje, "jest szansa nawet na rozwinięcie się wiru polarnego, czyli zimnego niżu, otoczonego ze wszystkich stron prądem strumieniowym, co pozwala prognozować utrzymanie się chłodu na dłużej".

Zimny wir powietrza nad Europą we wtorek 30 listopada wetter3.de

Pogoda na 16 dni: początek większego ochłodzenia tvnmeteo.pl

Autor:ps//rzw