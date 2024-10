Już wkrótce będzie nawet 20 stopni. Pogoda na pięć dni

Przed nami deszczowy weekend. Nowy tydzień przyniesie chwilową poprawę aury, ale nie na długo. W połowie tygodnia przez kraj przejdzie kolejna strefa frontowa z opadami deszczu. Temperatura wzrośnie miejscami do 20 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- W ciągu najbliższej doby pogodę w Polsce kształtować będą wyż Urban, zlokalizowany nad Danią, oraz niż pochodzenia genueńskiego Finny, który obierze pozytywny dla nas tor. Niż ten będzie spychany przez wyżej wymieniony wyż, który z północnego wschodu, a następnie ze wschodu wtłoczy do nas wilgotne i chłodne powietrze polarno-morskie. W efekcie tego centrum cyklonu, z najintensywniejszymi zjawiskami, znajdzie się poza Polską. U nas tylko na krańcach południowych zalegać ma "końcówka" tego układu w postaci frontu okluzji - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński.

W niedzielę wspomniany niż przemieści się dalej na północny wschód, przez środkową Ukrainę i wschodnią Białoruś. Przyniesie na wschodzie słabe opady deszczu. W poniedziałek spodziewana jest wyraźna poprawa aury już w całym kraju - większe rozpogodzenia i brak opadów. Wtorek zapowiada się też pogodnie, jedynie na zachodzie wzrośnie zachmurzenie, a na północnym zachodzie może przelotnie popadać deszcz. W środę przemieszczać się będzie z zachodu na wschód Polski kolejna strefa frontowa z opadami deszczu.

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu, mżawki oraz zamgleniami w południowej połowie kraju. Na północnym wschodzie zachmurzenie będzie duże, na północnym zachodzie spodziewane są większe rozpogodzenia. Słabe opady deszczu, o sumie 2-5 litrów na metr kwadratowy, wystąpią na południowym wschodzie Polski. W pozostałej części kraju spadnie opad rzędu 5-7 l/mkw., miejscami do 8-12 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza w centrum do 15 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami na północnym zachodzie Polski. Na południu prognozowane są słabe opady mżawki o sumie 1-2 l/mkw. Na wschodzie opady będą słabe do umiarkowanych o natężeniu 5-7 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12-13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr na zachodzie będzie słaby i zmienny. Na wschodzie słaby i umiarkowany, powieje tam z kierunków północnych.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie duże do umiarkowanego zachmurzenie w centrum i na wschodzie oraz małe na zachodzie. Tego dnia nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na północnym wschodzie, przez 15-16 st. C w centrum i południu, do 17 st. C na zachodzie. Wiatr na wschodzie powieje ze zmiennych kierunków, słaby, zaś na zachodzie z południa i południowego wschodu, słaby i umiarkowany.

We wtorek czeka nas zachmurzenie umiarkowane do małego. W drugiej części dnia na zachodzie spodziewany jest wzrost zachmurzenia. Na Pomorzu Zachodnim możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 16 st. C na północnym wschodzie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych, słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na środę

Środa upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z opadami deszczu. Strefa opadów obejmie początkowo zachód kraju, a następnie centrum i wschód. Termometry pokażą maksymalnie 17-18 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty.

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl