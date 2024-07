Jak długo zostanie z nami słoneczna aura? Pogoda na 5 dni

Pogodę w Polsce kształtuje wyż Igor, który sprawia, że napływa do nas gorące, zwrotnikowe powietrze znad Afryki. W najbliższych dniach w wielu regionach będzie pogodnie. Aura zacznie się jednak psuć w czwartek.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znajduje się pod wpływem pogodnego wyżu Igor z centrum położonym w pobliżu Irlandii. - Chłodne powietrze polarne, które napłynęło do Polski, zacznie być wypierane od południa przez masy powietrza zwrotnikowego, pochodzącego znad północnej Afryki - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

- W czwartek jednak nad południową i środkową Europą zaczną rozwijać się w upalnym powietrzu letnie niże, które sprzyjać mają formowaniu się frontów burzowych - przekazała synoptyk. W ich zasięgu znajdą się w drugiej połowie tygodnia regiony południowe i środkowe Polski.

Pogoda na wtorek

Wtorek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Termometry pokażą maksymalnie od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 26 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na południowym zachodzie. Powieje północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie dość silny, w porywach może rozpędzać się do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na środę i czwartek

W środę dopisze pogodna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na Kaszubach, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 27 st. C w centrum kraju, do 29 st. C na Śląsku. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Na czwartek prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, które na zachodzie i południu Polski wzrośnie do dużego. Tam, gdzie będzie pochmurnie, popada deszcz o natężeniu 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, pojawią się też burze. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 24 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 27 st. C w centrum kraju, do 31 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na piątek i pierwszy dzień weekendu

W piątek wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na południu i w centrum kraju okresami popada deszcz do 10-20 l/mkw., miejscami zagrzmi. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Podlasiu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, w burzach silny.

W sobotę spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, tylko na południowym zachodzie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Podlasiu, przez 27 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Śląsku. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl