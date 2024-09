Gęste mgły w kilku województwach. IMGW ostrzega

Na południowych krańcach Polski oraz na Pomorzu pojawiają się gęste mgły. Widzialność może być ograniczona nawet do 100 metrów - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obowiązują ostrzeżenia.

Ostrzeżenia IMGW - gęsta mgła

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 22 we wtorek do godziny 9 i 10 w środę. Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie ograniczona do 100 metrów.