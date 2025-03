Fala zimna zbliża się do Polski. Kiedy wróci ciepło?

Czeka nas ochłodzenie. Jęzor zimna sięgnie Polski

- Tym samym przy nocnych i porannych rozpogodzeniach możemy spodziewać się fali zimna około 17, 18 i 19 marca - zauważyła Arleta Unton-Pyziołek. Może ona przynieść spadki temperatury przy gruncie do -15/-10 st. C.

Mroźne poranki i noce

W środę 19 marca centrum wyżu znaleźć się ma nad Pomorzem Zachodnim. Początek przyszłego tygodnia będzie wiec pogodny, ale i chłodny, nocami mroźny. W poniedziałek i wtorek temperatura rano spaść może na wysokości dwóch metrów do około -5/-2 st. C na zachodzie oraz -10/-5 st. C na wschodzie. Natomiast popołudniami wzrosnąć może tylko do 3-6 st. C.