Czeka nas kilka przyjemnych dni, ale na horyzoncie widać powrót upału i burz

W najbliższych dniach synoptycy nie przewidują ekstremalnych upałów. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, gdzie termometry wskażą 31 stopni Celsjusza. Na początku nowego tygodnia na zachodzie kraju mogą pojawić się burze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W czwartek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Słabe opady deszczu mogą pojawić się lokalnie w województwach północnych. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 29 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany (w strefie brzegowej okresami silniejszy), przeważnie z zachodu.

W piątek na niebie ponownie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Pogoda na weekend

Sobota będzie słoneczna i ciepła. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Podlasiu do 29 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo, ze zmiennych kierunków.

W drugi dzień weekendu na niebie pojawi się zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach

Początek nowego tygodnia z burzami

W poniedziałek zachmurzenie będzie zmienne. Najwięcej chmur pojawi się na zachodzie, gdzie wystąpią burze (z opadem do 20 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 80 km/h). Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 33 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr będzie przeważnie słaby, tylko w czasie burz silny i porywisty.

Prognozowane opady w kolejnych dniach

Autorka/Autor:fw

Źródło: tvnmeteo.pl