Czeka nas kilka naprawdę pięknych dni. Poprzedzi je jednak kolejne załamanie pogody

Po burzowym wtorku pogoda powinna się uspokoić. Pozostałe dni tygodnia zapowiadają się słonecznie i gorąco za sprawą wyżu, który rozgości się nad naszą częścią kontynentu.

Jest duże ryzyko, że we wtorek w Polsce ponownie pojawią się gwałtowne burze.

- We wtorek na pogodę w Polsce wpłynie zatoka niżowa znad Morza Północnego ze strefą chłodnego frontu atmosferycznego, który będzie przemieszczać się z zachodu w kierunku środkowej części kraju, stopniowo przybierając na aktywności w godzinach popołudniowych. Wieczorem dotrze do wschodnich regionów - wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Dzień wszędzie zacznie się pogodnie, ale od zachodu zachmurzenie będzie wzrastać do dużego. Pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie, zwłaszcza w centrum i na wschodzie, będą one gwałtowne, z sumą opadów 10-20 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 30 l/mkw., i porywami wiatru sięgającymi 60-80 kilometrów na godzinę, lokalnie do 90 km/h. W niektórych miejscach podczas burz spadnie grad.

Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 33-34 st. C w środkowej Polsce. Wiatr, z wyjątkiem burz, będzie umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na południowo- zachodni.

Pogoda się uspokoi

W ciągu kolejnych dni, jak zapowiada synoptyk, sprawą układu wysokiego ciśnienia znad Europy Środkowej, czeka nas stabilizacja w pogodzie, bez gwałtownych zjawisk. - Taka sytuacja utrzyma się prawdopodobnie do końca tygodnia - zaznacza synoptyk.

Środa przyniesie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy od 24 st. C na Pomorzu Zachodnim do 29 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy dość silny, zachodni i północno-zachodni.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Czwartek zapowiada się słonecznie. Temperatura maksymalna osiągnie od 25 st. C na Pomorzu Zachodnim do 29 st. C w południowej części kraju. Z kierunku północno-zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Gorąco i słonecznie

Piątek upłynie pod znakiem słońca. Termometry pokażą od 25 st. C w rejonie Suwalszczyzny do 29 st. C na południu kraju. Będzie wiać słaby, północno-zachodni wiatr.

W sobotę też będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl