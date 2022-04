Nawet 10 centymetrów śniegu. Ostrzeżenia IMGW na południu kraju

Prognozowane są opady powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 do 10 centymetrów. Ostrzeżenia na Dolnym Śląsku dotyczą obszarów położonych powyżej 700 metrów nad poziomem morza. Tam alerty będą ważne do godz. 19 we wtorek, natomiast w Małopolsce do godz. 18 tego samego dnia.