W 11 województwach pogoda może "powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia"

Rok 2022 może stać się najcieplejszym w historii Wielkiej Brytanii - przewidują już teraz brytyjscy synoptycy. Jak wyjaśniają, ogromny wpływ na to miały wysokie temperatury w lecie - w lipcu dochodziło wręcz do ekstremalnych upałów - oraz łagodna, ciepła jesień. Obecne prognozy mogłyby się nie spełnić tylko pod jednym warunkiem: rozpoczynający się właśnie grudzień musiałby być wyjątkowo zimny. Niewiele na to wskazuje.