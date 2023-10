Alerty IMGW przed silnym wiatrem dla kolejnych województw, w nocy możliwe przymrozki

IMGW wydał kolejne alerty przed silnym wiatrem. Do godzin popołudniowych w aż pięciu regionach towarzyszyć nam mogą silne podmuchy wiatru. Sprawdź, gdzie aura będzie niebezpieczna.

Jak przekazała w niedzielę rano Ilona Śmigrodzka, dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w północnej Polsce niedziela przyniesie silne podmuchy wiatru. Dzień będzie zimny, a w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura na wschodzie i południowym wschodzie może nawet spaść do -2 stopni Celsjusza - oznacza to, że wystąpić mogą jesienne przymrozki.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

W regionach tych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h, z północnego zachodu.

Na Pomorzu alerty będą ważne do godziny 17 w niedzielę. W północnej i północno-zachodniej części Warmii i Mazur w mocy będą one do godz. 17 w niedzielę. Na południu regionu, Mazowszu i Lubelszczyźnie alarmy ważne będą w godz. 12-18. W godz. 14-18 obowiązywać będą natomiast w woj. podlaskim i dwóch powiatach woj. warmińsko-mazurskiego: gołdapskim i oleckim.