Alerty IMGW. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu, zawiejami i oblodzeniem

Alerty IMGW pierwszego stopnia: zawieje i zamiecie śnieżne

Alarmy pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi obowiązują w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim , gdzie ważne będą do godziny 6 w sobotę, a miejscami do godz. 9 w sobotę.

W tych regionach prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, oraz wiatrem wiejącym ze średnią prędkością od 20 do 35 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h, z północnego zachodu.

Alerty IMGW pierwszego stopnia: intensywne opady śniegu

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla województw opolskiego i dolnośląskiego , w powiatach podgórskich. Miejscami przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 10 do 15 centymetrów. Alerty będą ważne do godz. 8 w sobotę.

Alerty IMGW pierwszego stopnia: oblodzenia

Alerty przed oblodzeniem obowiązują w województwach lubuskim i wielkopolskim (w powiatach północno-zachodnich). Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie około -3 stopnie Celsjusza, a przy gruncie spadnie do około -5 st. C. Ostrzeżenia ważne będą od północy do godz. 10 w sobotę.