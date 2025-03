Żubry witają wschód słońca. Wyjątkowe nagranie

Żubry o poranku

- Wiosenny wschód słońca to nie tylko piękne widoki, ale i ptasie koncerty, a gdy jesteśmy na Podlasiu to i koniecznie żubry. Ostatnio pojawiło się słońce z rana i takie wschody możemy zaobserwować. Dodatkowo w sobotę był przymrozek, ładnie to widać na filmie, jak żubry oddychają parą. Jak zrobić takie ujęcie? Przede wszystkim trzeba rano wstać, jeszcze przed wschodem słońca. Ładnie wyszło - skomentował internauta.