Zagrożenie lawinowe pierwszego stopnia w Tatrach

Po raz pierwszy w tym sezonie ratownicy TOPR wprowadzili pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. Oznacza to możliwe samoistne schodzenie małych i średnich lawin. Najniższy stopień zagrożenia obowiązuje w Tatrach od wysokości 1800 m n.p.m.

Na Kasprowym Wierchu leży już kilkanaście centymetrów śniegu, a temperatura na szczytach wynosi ok. -9 stopni Celsjusza. Zdaniem ratowników warunki do uprawiania turystyki są trudne. Na wielu szlakach jest bardzo ślisko - zalega na nich cienka warstwa świeżego śniegu i występują oblodzenia - również na popularnej drodze do Morskiego Oka.