Wyjątkowo intensywna noc dla ratowników GOPR

Pierwsze zgłoszenie, które wpłynęło o godzinie 18.20 we wtorek, dotyczyło pięciorga niemieckich turystów, którzy podczas zejścia ze Szrenicy zgubili szlak. "Brak światła i orientacji w terenie zmusił ich do wezwania pomocy" - napisała w mediach społecznościowych Grupa Karkonoska GOPR. Dodała, że jeden z ratowników szybko zlokalizował turystów w rejonie górnej stacji Karkonosz Express. Zostali ewakuowani do schroniska na Hali Szrenickiej, gdzie czekał kolejny zespół z samochodem terenowym, który przetransportował ich do Szklarskiej Poręby.