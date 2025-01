Pogoda pokrzyżowała plany WOŚP. Zbiórka z Kasprowego Wierchu przeniesiona

Na Kasprowym Wierchu miała być prowadzona najwyższa w Polsce zbiórka dla WOŚP. Jednak z powodu silnego wiatru w niedzielę nie ruszyła kolejka linowa na szczyt. Kwestujący przenieśli się do zakopiańskich Kuźnic.

W nocy z soboty na niedzielę w Tatrach zaczął wiać silny wiatr, który na Kasprowym Wierchu w porywach osiągał prędkość do 120 kilometrów na godzinę. Na terenie powiatu tatrzańskiego obowiązują ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

33. Finał WOŚP. Przez wiatr nie kursuje kolejka linowa

Datki zbierane będą w Kuźnicach

Na szczycie z puszką WOŚP miał pojawić się Mariusz Koperski - autor kryminalnej powieści pt. "Widziałem Joannę", której akcja dzieje się właśnie na szczycie Kasprowego Wierchu. Pogoda jednak pokrzyżowała plany, dlatego datki będą zbierane w Kuźnicach, przy dolnej stacji kolejki. - Co roku wspieram WOŚP, a od kiedy jestem wolontariuszem, kwesty prowadzę na tatrzańskich szlakach. W tym roku miałem być na szczycie Kasprowego Wierchu, ale wiatr pokrzyżował plany. Jeżeli w ciągu dnia warunki się zmienią a kolejka ruszy, przeniesiemy się na szczyt. Zbiórkę traktuję jako mój obowiązek, ale i świetną zabawę. Akcja mojej najnowszej książki "Widziałem Joannę" dzieje się właśnie na Kasprowym Wierchu i w tutejszej stacji kolejki linowej, dlatego cieszę się, że jestem tutaj podczas tegorocznego finału - mówił Koperski.

Aukcja dla WOŚP Polskich Kolei Linowych

Operator kolejki linowej na Kasprowy Wierch, czyli Polskie Koleje Linowe (PKL) na licytację WOŚP przeznaczył indywidualne szkolenie narciarskie na stokach Kasprowego. - Zwycięzca naszej licytacji weźmie udział w szkoleniu w narciarstwie alpejskim z profesjonalnym instruktorem. Jest to wyjątkowa okazja do doskonalenia techniki jazdy na nartach w profesjonalnych warunkach. Szkolenie na stokach Kasprowego Wierchu gwarantuje niezapomniane doświadczenia i wyzwania dla narciarzy na każdym poziomie zaawansowania - powiedziała Marta Grzywa z PKL. Szkolenie narciarskie ma obejmować jazdę sportową, w tym trening na trasie giganta na Hali Gąsienicowej. Na zakończenie szkolenia uczestnik będzie mógł zjechać jedną z dwóch nartostrad do Kuźnic. - Nasza kadra doświadczonych instruktorów oferuje indywidualne podejście i pełne wsparcie, dbając o bezpieczeństwo i efektywność nauki - zachwala Grzywa.