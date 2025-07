Zalane drogi, przerwany wał. Coraz więcej akcji straży

W Polsce ulewnie pada, a miejscami występują burze , związane z niżem śródziemnomorskim. Do mieszkańców wielu regionów wysłano alert RCB , w wielu częściach kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW , miejscami nawet trzeciego, najwyższego stopnia.

Ulewy w Polsce. Sytuacja Opolszczyźnie

Trudna sytuacja panuje w powiecie nyskim (woj. opolskie), gdzie odnotowano 47 zdarzeń związanych z gwałtowną pogodą. Jak przekazał burmistrz miasta i gminy Otmuchów Damian Nowakowski, poważna sytuacja wystąpiła we wsi Kałków, gdzie w wyniku przerwania wału woda zalała drogę powiatową. Trwa ocena zniszczeń i prowadzone są działania zabezpieczające - dodał.

Powiedział, że "w tej chwili zagrożeniem jest nie tyle poziom wody w Białej Głuchołaskiej, ale ewentualne podtopienia i zalania, które wynikają z wody, która spływa z okolicznych pól". - Ta woda jest nie do zatrzymania i może spowodować w niektórych miejscach podtopienia - dodał.

- Jesteśmy zaopatrzeni w większą ilość worków na piasek z tego względu, że już dwa tygodnie temu mieliśmy zagrożenie powodziowe - powiedział. Dodał, że władze miasta są też w kontakcie ze stroną czeską na temat sytuacji w górnej części Białej Głuchołaskiej. Tam - jak powiedział - "sytuacja jest również stabilna i prognozy czeskie mówią, że deszcz powinien potrwać do godziny 18". - Podobnie mówią również nasze prognozy - dodał.

Ponadto, jak przekazało nyskie starostwo, z powodu gwałtownych opadów deszczu doszło do podniesienia się poziomu wody na ulicy Sikorskiego w Głuchołazach. Woda piętrzyła się przy moście tymczasowym, co uniemożliwiało bezpieczny przejazd. Policja wstrzymała ruch pojazdów w tym rejonie, ale później został on już udrożniony.