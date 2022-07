Deszczu tak dużo, że przekroczone są stany ostrzegawcze. Sytuacja "przynajmniej na chwilę się poprawiła"

Przekroczone stany ostrzegawcze

Jak zwrócił uwagę IMGW we wpisie na Twitterze "długo wyczekane opady deszczu zepsuły wielu Polakom urlop oraz weekend, ale poprawiły, przynajmniej na chwilę, sytuację hydrologiczną na wysychających rzekach". W centrum i na południu kraju obserwowany jest spływ wód opadowych, z czym wiążą się wzrosty poziomów wody na rzekach. Tak jest między innymi na Śląsku.

Alerty drugiego i pierwszego stopnia

Jak czytamy w komunikacie IMGW, "w związku z intensywnymi opadami deszczu na mniejszych rzekach, a także w zlewniach zurbanizowanych spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, punktowo z przekroczeniem stanów ostrzegawczych".

W części woj. śląskiego, a także małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, na całym obszarze woj. łódzkiego oraz we wschodniej części woj. wielkopolskiego, zachodniej części woj. mazowieckiego i na południu woj. kujawsko-pomorskiego obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia. W zależności od województwa stracą one ważność w godzinach od 18 w niedzielę do 9 w poniedziałek.