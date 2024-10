"Te barwy, to światło, ten moment". Bajkowy poranek w Sudetach Zachodnich

"Dzisiejszy mglisty i bajkowy poranek w Rudawach Janowickich" - napisał pan Grzegorz Truchanowicz, autor materiałów. "Przebijające się przez mgłę promienie słońca, jak świetliste lasery, dodały tej scenerii czegoś niemal metafizycznego, jakby to miejsce chciało się podzielić swoją tajemnicą i siłą. Te barwy, to światło, ten moment - dały poczucie, że świat, choć zmienia się i przemija, jest pełen niezmiennych, urzekających chwil, które warto przeżywać w pełni. Takie są Rudawy Janowickie" - dodał.

Mgła - jak powstaje

Mgła to zawiesina małych kropli wody lub kryształków lodu osadzających się w warstwie powietrza w pobliżu powierzchni ziemi. To zjawisko meteorologiczne powodujące ograniczenie widzialności poniżej tysiąca metrów. Aby powstała, musi dojść do wystarczającego ochłodzenia odpowiednio wilgotnego powietrza. Dochodzi wtedy do kondensacji, czyli skraplania pary wodnej.