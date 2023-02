Wzrasta zagrożenie lawinowe w Tatrach. Dodatkowym utrudnieniem może być wiatr

czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed sztormem na Bałtyku we wschodniej części strefy brzegowej. Wydane zostało ostrzeżenie trzeciego stopnia. Wiatr ma wiać do 9 w skali Beauforta, prognozowane są pojedyncze porywy do 10 w skali Beauforta.