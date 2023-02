Czwarty stopień zagrożenia. "Należy spodziewać się bardzo dużych lawin"

Warunki w Tatrach są ekstremalnie trudne. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ogłosili w czwartek wieczorem czwarty, wysoki stopień zagrożenia lawinowego. Zaapelowano o rezygnację z wszelkich wyjść na tatrzańskie szlaki. Tatrzański Park Narodowy odradził wycieczki drogą do Morskiego Oka. Niebezpieczne warunki panują także w Karkonoszach, gdzie obowiązuje lawinowa "trójka".

Tatry. Czwarty stopień zagrożenia lawinowego

W komunikacie Tatrzańskiego Parku Narodowego ostrzeżono o "skrajnie trudnych warunkach w Tatrach do uprawiania turystyki". "Szlaki pokryte są grubą warstwą śniegu, pod którą zalega starszy, twardy śnieg. Są nieprzetarte i pozawiewane przez wiatr, który miejscami utworzył głębokie zaspy, a na graniach nawisy śnieżne. Niski pułap chmur znacznie ogranicza widzialność, co może prowadzić do pobłądzeń. Dodatkowo wieje tam silny, porywisty wiatr, który utrudnia bądź uniemożliwia poruszanie się i powoduje zawieje - odradzamy wyjścia powyżej górnej granicy lasu" - czytamy.