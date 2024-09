Przybywa wody w rzekach. Tu przekroczone są stany alarmowe i ostrzegawcze

Stany wody powyżej stanu alarmowego

Stany wody powyżej stanu ostrzegawczego

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

"Na wodowskazach w zlewni Prosny i Warty w woj. wielkopolskim, spodziewane są wzrosty poziomu wody, do strefy stanów wysokich z przekroczeniami stanów ostrzegawczych włącznie. Punktowo możliwe są wzrosty do stanów alarmowych. Lokalnie wzrosty stanów wody mogą mieć charakter gwałtowny. Na wodowskazach dopływów Warty w woj. łódzkim, spodziewane są wzrosty poziomu wody, do strefy stanów wysokich z przekroczeniami stanów ostrzegawczych włącznie. Lokalnie wzrosty stanów wody mogą mieć charakter gwałtowny. W zlewni Pilicy do zb. Sulejów spodziewane są wzrosty stanu wody do strefy wody wysokiej, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na Pilicy w Wąsoszu. Ponadto istnieje możliwość przekroczenia stanu alarmowego na tej stacji" - podał IMGW.