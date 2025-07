Otwiera listy od bliskich i żegna się z kosmosem. Ostatnie chwile Polaka na ISS

🇵🇱 Prosto z Ziemi - listy, zdjęcia i pocztówki od bliskich. Najbardziej wzruszająca paczka, jaką można dostać na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dziękuję ❤️



🇬🇧 Straight from Earth - letters, photos, and postcards from loved ones. The most touching package one can receive on… pic.twitter.com/KnigDSZBPY