"Lodowa wata" na Roztoczu. Skąd się tam wzięła

czytaj dalej

Przez Kalifornię (USA) przeszły, grożące powodziami, obfite ulewy, a silne podmuchy wiatru powalały drzewa, budynki i linie energetyczne. Gwałtowna aura przyczyniła się do śmierci co najmniej dwóch osób, w tym dwuletniego dziecka. Tysiące odbiorców pozostały bez dostępu do prądu. Gubernator Kalifornii ogłosił stan wyjątkowy. Tak trudne warunki pogodowe są efektem nałożenia się na siebie dwóch zjawisk nazywanych rzeką atmosferyczną i bombą cyklonową - wyjaśniają meteorolodzy.