Setki ptasich piór w morzu i na plaży. "Nigdy czegoś takiego nie widziałem"

Na plaży w powiecie kamieńskim w województwie zachodniopomorskim znaleziono we wtorek setki ptasich piór. Zdjęcia i nagrania otrzymaliśmy na Kontakt 24. - Uderzyło nas, że wszędzie leżą te pióra - powiedział Reporter 24. Jak przekazał wiceburmistrz Dziwnowa, "zjawisko jest naturalne i nie ma powodów do obaw".

Pan Jacek, autor nagrań, na których widać pióra ptaków na plaży, wykonał je we wtorek 23 sierpnia. Przekazał, że pióra znajdują się na całej długości plaży oraz w wodzie od Wisełki do Międzywodzia, a także w stronę Międzyzdrojów .

Pierzenie ptaków

- W Dziwnowie również występuje to zjawisko. Są to tylko piórka, nie ma żadnych trucheł zwierząt, to wynik tak zwanego pierzenia się ptaków. Zdjęcia przesłaliśmy ornitologowi, który współpracuje z naszą gminą, który zidentyfikował po piórach gatunki ptaków. Stwierdził, że nałożył się okres gubienia piór przez kilka gatunków. Zazwyczaj odbywało się to w cyklu rozłożonym w czasie, natomiast teraz, przez wahania temperatur, zmiany klimatyczne, doszło do tego, że aż cztery gatunki ptaków jednocześnie gubią pióra - przekazał.