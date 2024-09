Pogoda na jutro, czyli na czwartek 19.09. W nocy miejscami popada

W nocy przeważnie będzie pogodnie, ale miejscami wystąpią mgły i zamglenia. Więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. pojawi się na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku Dolnym oraz Opolskim. Temperatura minimalna wyniesie od 10-11 st. C na północnym wschodzie oraz na południu, przez 12 st. C w centrum kraju do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje z kierunków wschodnich i będzie słaby oraz umiarkowany.