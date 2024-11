IMGW ostrzega przed gołoledzią i silnym wiatrem

Ostrzeżenia IMGW - opady marznące

W tych regionach prognozowane są słabe opady marznącej mżawki, lokalnie powodujące gołoledź. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 10.

Ostrzeżenia IMGW - silny wiatr

Prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Alarmy będą w mocy do godziny 18.