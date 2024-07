Mężczyzna spadł z wysokości w rejonie Orlej Perci

Do śmiertelnego wypadku doszło w Tatrach. W sobotę turysta spadł z wysokości w rejonie Orlej Perci. To najtrudniejszy szlak w polskich górach.

Jak potwierdzili ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w sobotę młody mężczyzna spadł z dużej wysokości w rejonie Orlej Perci. Nie udało się go uratować. TOPR śmigłowcem przetransportował zwłoki na lądowisko przy szpitalu w Zakopanem.

Trudny technicznie szlak

Jak przypomina Tatrzański Park Narodowy, trasa na Orlej Perci przeznaczona jest dla najbardziej wprawnych i doświadczonych turystów. To najtrudniejsza wyprawa górska, na jaką możemy wybrać się w Polsce, wymagająca odpowiedniego przygotowania kondycyjnego, sprzętowego i technicznego. Od 1909 do 2014 roku na Orlej Perci (wraz ze szlakami dojściowymi i z odcinkiem Zawrat-Świnica) doszło do 122 wypadków śmiertelnych.