Łoś wykąpał się w stawie pana Piotra, bo było mu za gorąco. Nagranie

Wygląda zabawnie, ale też "daje się im we znaki"

Autor nagrania przyznał, że łoś na filmie wygląda zabawnie, jednak czasem zwierzę daje mu się we znaki. - To taki szkodnik jest troszeczkę. A to drzewko podgryza, a to kwiatka zje, a to płot trzeba naprawić, bo przeskakuje przez niego, trzeba psów pilnować. Taka to z nim robota - mówił. - Kiedyś nawet myśleliśmy i próbowaliśmy gdzieś to zgłosić, ale nikt się nawet tym nie zajmie. Próbowaliśmy go przepędzić, ale nic na niego nie działa. Trzeba się po prostu pogodzić z faktem, że on jest - skomentował.