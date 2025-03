Jasna, długa linia przemknęła po niebie nad Polską. Wiemy, czym była

Bolid nad Polską. Nagranie

"Z naszych obliczeń wynika, że niewielki meteoroid wszedł w atmosferę pod kątem 13 stopni do powierzchni Ziemi, a jego prędkość początkowa wynosiła około 18 kilometrów na sekundę. Jasna faza lotu rozpoczęła się nad Tatrami, na wysokości 92,5 kilometrów. Następnie, meteoroid poruszał się na południowy wschód i przestał być widoczny niespełna 30 km na zachód od Koszyc (Słowacja). Znajdował się wówczas na wysokości 72 km. Co za tym idzie, całkowicie wyparował w atmosferze" - przekazano za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Bolid. Czym jest to zjawisko

Bolid to niezwykle jasny meteor. Zjawisko powstaje poprzez wejście w atmosferę obiektu o wielkości kilku centymetrów i więcej. W tym czasie jego powierzchnia nagrzewa się do kilku tysięcy stopni Celsjusza, co powoduje jego spalanie widoczne w postaci efektownej smugi na niebie.