Jak wygląda barszcz Sosnowskiego?

Barszcz Sosnowskiego to wyjątkowo niebezpieczna dla człowieka roślina. Kontakt z nią skutkuje trudnymi do zagojenia poparzeniami skóry. Ponieważ barszcz Sosnowskiego występuje w Polsce, i kwitnie w czerwcu i lipcu, warto wiedzieć, jak go rozpoznać - zwłaszcza, że bywa mylony z koprem.

Co to jest barszcz Sosnowskiego?

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden) wyglądem przypomina koper, ale na tym jego podobieństwo do dobrze znanej jadalnej rośliny się kończy. Został sprowadzony do Polski z Kaukazu w latach 50. ubiegłego wieku jako roślina pastewna. Szybko okazało się jednak, że jest to ziele niezwykle inwazyjne, trudne do kontroli.