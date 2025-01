"Gwałtowne pogorszenie sytuacji" w Tatrach

"Bardzo silny wiatr połączony ze znacznym opadem śniegu gwałtownie pogorszył sytuację lawinową. Problemem są świeże depozyty odłożonego przez wiatr śniegu we wszystkich formacjach wklęsłych oraz na rozległych polach śnieżnych, w szczególności powyżej górnej granicy lasu. Te miejsca należy traktować jako szczególnie niebezpieczne" - czytamy w komunikacie TOPR.

Bardzo trudne warunki w Tatrach

Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego ostrzegają, że w wyższych partiach Tatr panują bardzo niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. Szlaki są pozawiewane i przysypane świeżym śniegiem, ich przebieg jest niewidoczny. Miejscami utworzyły się głębokie zaspy. Na graniach utworzyły się nawisy śnieżne, a niski pułap chmur oraz mgła, utrudniają orientację w terenie, co może prowadzić do pobłądzeń. Na szczytach wieje silny i porywisty wiatr potęgujący poczucie zimna.