Alert RCB dla Pomorza Zachodniego. "Zakaz korzystania"

"Uwaga! Zakaz korzystania z wód Odry. Dotyczy on: picia wody, wchodzenia do niej, pojenia zwierząt, podlewania roślin i jedzenia ryb" - SMS o takiej treści RCB rozesłało w niedzielę przed południem do odbiorców mieszkających na terenie woj. zachodniopomorskiego, w powiatach: myśliborskim, gryfińskim, polickim, goleniowskim oraz na terenie miasta Szczecin.