Dlaczego część Warszawy zatonęła po ulewie? Ekspert odpowiada

Rekordowe opady

"Na taką sytuację nie ma dobrego rozwiązania"

- Miasta nie są przygotowane i nie ma się temu co dziwić. To dlatego, że większość systemów infrastruktury kanalizacyjnej była budowana dziesiątki lat temu. Wtedy projektanci nie uwzględnili tego, że pojawią się tak rekordowe opady deszczu. Zmiana klimatu postępuje bardzo szybko - mówił na antenie TVN24 Grzegorz Walijewski, gość "Dnia na żywo", rzecznik prasowy IMGW-PIB i Zastępca Dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju. Zaznaczył, że przy tworzeniu nowej kanalizacji należy uwzględnić inną przepustowość, aby lepiej się na opady przygotować.

- Trudno powiedzieć, jak miałoby to wyglądać z hydrologicznego punktu widzenia. Jeżeli coś takiego powstałoby na rzece, to owszem, zbiorniki są potrzebne, mamy ich sporo na południu kraju. One mają zazwyczaj kilka funkcji. Jedna z nich to ta przeciwpowodziowa - tłumaczył Walijewski. - Jeśli taki zbiornik jest poprawnie skonstruowany, to w takiej sytuacji może pomóc - zaznaczył, dodając, że niewielki zbiornik retencyjny w Warszawie to za mało na takie opady. - 200 procent normy opadów w jedną dobę... Myślę, że na taką sytuację nie ma dobrego rozwiązania - uzupełnił.