Burze nad Polską. Prawie 500 interwencji, ulice jak potoki

Prawie 500 interwencji związanych z burzami przeprowadzili w czwartek po południu strażacy. Najtrudniejsza sytuacja panowała w województwie łódzkim - w Łodzi jedna z ulic zmieniła się w potok. Groźna aura towarzyszyła również mieszkańcom Kalisza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W czwartek nad Polską przechodzą burze. W niektórych regionach obowiązuje alert RCB oraz ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego i drugiego stopnia.

W czwartek do godziny 17 strażacy odnotowali 476 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz podtopień budynków i ulic - poinformował rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwach: łódzkim, małopolskim, śląskim oraz wielkopolskim.

Burza w Łodzi

Ulewy dały się we znaki mieszkańcom Łodzi. Pod wodą znalazła się ulica Kilińskiego, gdzie na jezdni i chodniku pojawiła się głęboka kałuża. Piesi i rowerzyści brodzili w wodzie, by pokonać zalany odcinek. Sztuka ta nie udała się jednemu z kierowców, który utknął w wodzie, a jego auto zostało odholowane. Wielu mieszkańców dobrze przygotowało się do ulewy.

- Dostałam alert na telefon - opowiadała jedna z mieszkanek miasta w rozmowie z reporterami TVN24.

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagrania nawałnicy, jaka około godziny 16.30 przetoczyła się nad Łodzią.

Niebezpiecznie na Górnym Śląsku

Jak przekazał około godziny 16.30 oficer dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego woj. śląskiego, w związku z przechodzącymi nad Polską burzami do służb wpłynęły 52 zgłoszenia, najwięcej w powiecie kłobuckim (33) oraz w powiecie częstochowskim (15).

W powiecie kłobuckim zgłoszenia dotyczą głównie powalonych drzew i usuwania konarów - do zdarzenia takiego doszło chociażby w miejscowości Truskolasy. W powiecie częstochowskim są to w dominującej części zalania posesji i piwnic. W miejscowości Rzerzęczyce doszło do uszkodzenia części dachu.

Powalone drzewa w Truskolasach (woj. śląskie) Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Dawid0065

Zalania w Wielkopolsce

Niebezpieczne zjawiska wystąpiły także w Wielkopolsce. W godzinach 15.30-17 kaliscy strażacy zanotowali 38 zdarzeń związanych z intensywnymi opadami deszczu. Interwencje, jak powiedział rzecznik straży mł. asp. Jakub Pietrzak, dotyczyły zalanych ulic, piwnic, posesji, parkingów i połamanych konarów drzew.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na ul. Zgodnej. Tam woda podmyła ulicę, w wyniku czego ziemia zapadła się pod zaparkowanym samochodem. Strażacy wyłączyli ulicę z użytkowania. Pietrzak dodał, że zgłoszenia do straży cały czas wpływają oraz zaapelował do mieszkańców, żeby zachować ostrożność i nie wychodzić z domów.

Zalania w Kaliszu po przejściu burzy Marek Radziszewski

W godzinach popołudniowych nad Kościelną Wsią (powiat pleszewski) przeszła ulewa. W efekcie zalanych zostali kilkanaście posesji. Na miejsce skierowano 22 zastępy straży pożarnej, która wypompowywała wodę oraz pomagała usypywać wały z piasków, by płynąca ulicą woda nie wpływała na posesje.

Zalania w Kościelnej Wsi Marek Radziszewski

Autorka/Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl, TVN24, Kontakt 24, PAP