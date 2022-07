Pierwsze przypadki barszczu Sosnowskiego w Lublinie. W tym roku roślina może być bardziej niebezpieczna

Często jest mylony

- W dwóch przypadkach przy jednej ulicy potwierdzono, że to barszcz Sosnowskiego. Roślina rosła na niezagospodarowanej działce przy ulicy Sachsów w dzielnicy Abramowice. W każdej takiej sytuacji zabezpieczany teren taśmą, umieszczamy informację z ostrzeżeniem i następnie przekazujemy sprawę do Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej - przekazał Gogola.

Jak dodał, często barszcz Sosnowskiego mylony jest z barszczem zwyczajnym i koprem włoskim. - Prosimy o kontakt z nami w każdej takiej sytuacji, gdy istnieje chociażby podejrzenie występowania barszczu Sosnowskiego. Strażnicy miejscy pojadą na miejsce i to zweryfikują. Lepiej pojechać dziewięć razy niepotrzebnie, a raz potwierdzić ze względu, że jest to bardzo niebezpieczna roślina - podkreślił rzecznik.

Wzdłuż rzek i pól, na łąkach czy pastwiskach

- Nadal sporo ognisk barszczu spotykanych jest w okolicach ulic: Willowej, Wądolnej, Sachsów, Głuskiej. Powodem jest łatwość rozsiewania się tej inwazyjnej rośliny z przylegających do terenów miejskich nieruchomości prywatnych - wyjaśniła.

Widzisz barszcz Sosnowskiego. Gdzie zadzwonić?

Przypomniała, że w przypadku podejrzenia występowania niebezpiecznej rośliny na terenie miejskim lub gdy nie jest pewne, kto jest właścicielem terenu, należy powiadomić Straż Miejską (tel. 986), która zabezpieczy teren i przekaże informację do Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Lublinie. W przypadku barszczu znajdującego się na terenie spółdzielni mieszkaniowych, należy zwrócić się do właściwej administracji. W sytuacji, gdy barszcz znajduje się na nieruchomości prywatnej, jego usunięcie należy do właściciela terenu.