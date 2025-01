-17 stopni w Poroninie, ale mróz ścisnął nie tylko tam. Jak będzie tej nocy?

Dzisiejsza noc i poranek były bardzo mroźne, zwłaszcza na południu kraju. Jak wynika z danych IMGW , o godzinie 5 w rejonie Tatr i Podhala, a dokładnie w rejonie wsi Poronin, odnotowano - 17 stopni Celsjusza. -13,8 st. C pokazały termometry w rejonie Dębna, a -12,7 st. C w Zakopanem . Temperatura odczuwalna była jeszcze niższa.

Noc z mrozem w całym kraju

Jak będzie tej nocy?

Damian Zdonek, synoptyk tvnmeteo.pl przekazał, że noc z niedzieli na poniedziałek nie będzie już tak mroźna. Temperatura będzie wzrastać w związku ze zbliżaniem się strefy ciepłego frontu atmosferycznego. Najniższą temperaturę odnotujemy wieczorem - spodziewamy się do -6/-5 st. C na północnym wschodzie oraz do -8/-6 st. C w górach. Na pozostałym obszarze temperatura otrzyma się na poziomie -3/-1 st. C.