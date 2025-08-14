Ponad 33 stopnie. Tu w czwartek było najgoręcej

Czwartek to kolejny dzień wysokich wartości na termometrach. Gdzie upał doskwierał najbardziej? IMGW podał maksymalne wartości odnotowane na stacjach synoptycznych.
W czwartek 14.08 według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej najgoręcej było w lubuskich Słubicach. Termometr na stacji synoptycznej pokazał tam 33,4 stopnia Celsjusza. W znacznej części kraju temperatura oscylowała w granicach 30-32 stopni.
Najchłodniejszym miejscem był Hel, gdzie termometry wskazały 25 stopni Celsjusza.
Piątek przyniesie kulminację upału
Piątek w Polsce ma być jeszcze gorętszy. Według prognoz na termometrach mogą pojawić się wartości rzędu 35-36 stopni Celsjusza.
Upał w Niemczech
Upalnie było także w u naszych zachodnich sąsiadów. Portal Wetterdienst podał, że rekordowe temperatury zarejestrowano w czwartek w Pabstorf (Saksonia-Anhalt) - 36,8 st. C, Bad Kissingen (Bawaria) - 36,2 st. C i we Frankfurcie nad Menem (Hesja) - 36,1 st. C.
Prawie w całych Niemczech termometry wskazały wartości powyżej 30 stopni.
Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock