"Temperatura będzie rosnąć". Jak długo ciepło z nami zostanie?

Polska znalazła się w strefie, do której dociera ciepłe powietrze z południowego zachodu. Jak opowiadał prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, za jego sprawą, temperatura wciąż będzie rosnąć i w przyszłym tygodniu niewykluczone, że zbliży się do nawet 20 stopni Celsjusza.

Dwa niże i wyż

Do strefy występującej pomiędzy niżami a wyżem dociera ciepłe powietrze z południowego zachodu. To właśnie temu zawdzięczamy temperaturę rzędu 15-16 stopni Celsjusza.

- Z kolei po drugiej stronie tego wyżu płynie zimne powietrze. I to jest wyjaśnienie, dlaczego na Bałkanach jest taki chłodny poranek i temperatura spadła do -5 stopni, a miejscami na wyżej położonych terenach do nawet -10 stopni. Więc takie połączenie tych ośrodków ciśnienia sprawia, że do nas przemieszcza się ciepłe powietrze, a tymczasem do Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej płynie chłód - mówił.