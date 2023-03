"Front podzielił Polskę na dwa światy". Jedni odśnieżają, inni korzystają z wiosennego ciepła

Polska podzielona jest w piątek na dwie pory roku. Na północy kraju króluje zima z prawdziwego zdarzenia, z intensywnymi opadami śniegu, natomiast mieszkańcy południowych regionów korzystają ze słońca i wiosennego ciepła. Różnica temperatur jest ogromna. Kiedy w Suwałkach termometry wskazywały ponad dwa stopnie mrozu, w Tarnowie temperatura zbliżała się do 20 stopni Celsjusza.

W piątek nad Polską rozciąga cię ciepły front atmosferyczny, który "podzielił Polskę na dwa światy" - zwraca uwagę synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Na północy kraju pada mokry śnieg, w niektórych miejscach obficie, co widać na zdjęciach, także na tych, które otrzymaliśmy na Kontakt 24. Biało zrobiło się od Szczecina po Białystok.

Jak ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej , w części województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego do sobotniego popołudnia może spaść w sumie nawet 15 cm.

Wiosna na południu Polski

Zupełnie inna pogoda panuje w południowo-wschodniej części kraju. Bez opadów jest na Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce oraz w rejonie Górnego Śląska. Jak informuje Unton-Pyziołek, ten obszar kraju "znalazł się w tak zwanym ciepłym wycinku niżu, w ciepłym powietrzu płynącym z południa". Dlatego na południu kraju temperatura wzrosła do wysokich wartości.

Im dalej na północ, tym jest chłodniej. Na północnym wschodzie występuje ujemna temperatura. Najniższą wartość, -2,4 st. C zmierzono w Suwałkach. Lekki mróz zanotowano również w miastach Warmii i Mazur oraz Pomorza.

Szybko się ochłodzi

W najcieplejszym w piątek Tarnowie, temperatura w sobotę obniży się do 8 st. C, a w niedzielę będą tam zaledwie cztery stopnie powyżej zera. - To jest właśnie marzec - podsumowuje nasza synoptyk.