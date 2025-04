Pogoda na Wielkanoc. Czy odpoczniemy od gwałtownych zjawisk

Pogoda na Wielkanoc. Jak wynika z prognozy na kolejne dni, burze nie pozwolą o sobie zapomnieć także w święta, jednak ich zasięg bardziej ograniczony niż w Wielki Piątek. Miejscami zrobi się znacznie chłodniej.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w okresie prognozy Polska znajdzie się pod wpływem układu niskiego ciśnienia Eduard z centrum nad zachodnią Polską. Zwrotnikowe ciepło będzie stopniowo wypierane w kierunku krajów bałtyckich i stopniowo zastępowane przez nieco chłodniejsze powietrze pochodzenia polarnego znad Atlantyku. Przechodzeniu strefy frontowej towarzyszyć będą opady deszczu i burze, które miejscami, zwłaszcza w pierwszej części nocy w rejonie Mazowsza, Ziemi Łódzkiej i Świętokrzyskiej mogą być dość silne - spodziewane są opady deszczu do 20-30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru sięgające do 60-80 kilometrów na godzinę.

W sobotę strefa frontowa odsunie się już poza Polskę, a ryzyko niebezpiecznych zjawisk ograniczy się jedynie do Suwalszczyzny, gdzie w godzinach południowych możliwa jest słaba burza. Pomimo tego warunki pogodowe będą dość zróżnicowane - północno-zachodnia Polska charakteryzować się będzie przewagą dużego i całkowitego zachmurzenia, miejscami ze słabymi opadami deszczu i mżawki, przez co temperatura wzrośnie tam maksymalnie jedynie do 12-14 stopni Celsjusza. Zdecydowanie cieplej i pogodniej będzie w pozostałych regionach kraju.

Zarówno w Wielkanoc jak i Poniedziałek Wielkanocny pogoda w kraju kształtowana będzie przez obszar obniżonego ciśnienia, a z południowego zachodu napływać mają coraz cieplejsze masy powietrza. Przeważać będzie pogodna, miejscami słoneczna aura. Większe zachmurzenie możliwe jest jedynie w niedzielę na północy kraju, gdzie może także słabo padać, a w poniedziałek po południu na zachodzie Polski, gdzie również możliwy będzie słaby opad deszczu.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na Wielką Sobotę

Sobota przyniesie nam duże zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Rano w zachodniej Polsce może słabo padać deszcz lub mżawka, a we wschodnich regionach w ciągu dnia spodziewane są słabe opady przelotne, w rejonie Suwalszczyzny nawet burza. Na termometrach zobaczymy od 12-13 st. C na Pomorzu Zachodnim, poprzez 17-19 st. C w centralnej Polsce, do 20-21 st. C wschodzie Polski. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany.

Pogoda na Niedzielę Wielkanocną

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju aura zapowiada się pogodnie, na południu lokalnie będzie słonecznie. Większe, przejściowe zachmurzenie prognozowane jest jedynie na północy kraju, tam też lokalnie może słabo i przelotnie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-19 st. C na północy, przez 21-23 st. C w centrum kraju, do nawet 23 st. C w południowej Polsce. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu.

Pogoda na Poniedziałek Wielkanocny

Poniedziałek upłynie pod znakiem raczej pogodnego nieba, a na wschodzie i w centrum momentami będzie słonecznie. W drugiej części dnia w zachodniej Polsce prognozowany jest wzrost zachmurzenia, lokalnie ze słabym, przelotnym deszczem i ryzykiem burzy. Termometry maksymalnie wskażą od 19-21 st. C na północy Polski do 23-25 st. C na południu i w centrum. Wiatr okaże się słaby, zmienny.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

A co czeka nas po świętach?

We wtorek w Polsce zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie. W pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę może przelotnie padać deszcz. Na termometrach zobaczymy od 19-20 st. C na północnym zachodzie do 22-24 st. C na północnym wschodzie Polski. Ze zmiennych kierunków powieje słaby wiatr.

W większości kraju prognozowana jest dość pogodna środa, jedynie lokalnie na wschodzie mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 18-19 st. C na północy do 21-23 st. C na południu i w centrum Polski. Umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

Autorka/Autor:ast/dd

Źródło: tvnmeteo.pl