Pogoda na jutro - poniedziałek, 19.12. Zaczniemy dostawać się pod wpływ wielkiego wiru niżowego

Pogoda na jutro. W poniedziałek 19.12 wystąpią miejscami opady deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego. Termometry pokażą od -6 do 3 stopni. Powieje silniejszy wiatr, nad morzem osiągający prędkość do 70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na noc 18/19.12

Przed nami pochmurna noc z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami, na wschodzie kraju, pojawią się mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -18/-16 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez -12/-10 st. C w centrum kraju, do -9/-7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje południowo-wschodni, na wschodzie słaby, poza tym umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę, nad morzem do 70 km/h.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 19.12

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od -6/-5 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez -4/-2 st. C w centrum kraju, do 2-3 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Południowy wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h.