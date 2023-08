Pogoda na jutro - piątek 11.08. Poranek może być mglisty. Za dnia do 25 stopni

Pogoda na jutro. Nad ranem w niektórych miejscach pojawią się mgły. W piątek czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie, nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 do 25 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogodę w Polsce kształtuje pogodny antycyklon (wyż) Lotte z centrum nad Alpami i południową Francją - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. - Rozwija się sytuacja, która zahamuje napływ do nas polarnych chłodnych mas powietrza znad Północnego Atlantyku, a stworzy warunki do powolnego, ale trwałego napływu ciepłych mas powietrza z południa - dodała.

W piątek pierwszymi oznakami zmian będą koniec dość silnego i porywistego wiatru oraz wzrost temperatury, przede wszystkim wysoko w Karkonoszach (w swobodnej atmosferze). Jeszcze w czwartek rano na Śnieżce były 4 stopnie Celsjusza, w piątek temperatura powinna wynieść do 12 st. C, a w sobotę do 16/17 st. C.

- To oznacza wkraczanie mas powietrza zwrotnikowego, co odbije się w sobotę w temperaturze powietrza wynoszącej na Śląsku blisko 30 stopni - dodała.

Pogoda na noc 10/11.08

Noc będzie pochmurna z rozpogodzeniami. Na wschodnim Pomorzu, Warmii oraz Lubelszczyźnie wystąpią słabe opady deszczu do 2 litrów na metr kwadratowy. Nad ranem miejscami mogą pojawić się mgły. Temperatura maksymalna sięgnie od 8 st. C na Śląsku, przez 9/10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Lubelszczyźnie i w rejonie Zatoki Gdańskiej. Z kierunków zachodnich powieje słaby wiatr.

Pogoda na jutro - piątek 11.08

Piątek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, tylko okresami na północy może się bardziej chmurzyć. Na termometrach zobaczymy od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej, przez 23/24 st. C w centrum kraju, do 24/25 st. C na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce. Powieje zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na piątek 11.08 tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - piątek 11.08

Wilgotność powietrza wyniesie 60-70 procent. Odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Warunki biometeorologiczne w piątek 11.08 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdyni, Gdańsku i Sopocie noc zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami, możliwe są słabe i przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr, wiejący z północnego zachodu, będzie słaby i umiarkowany. O północy barometry wskażą 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańców Gdyni, Gdańska i Sopotu czeka piątek z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Powieje z północnego zachodu, słabo i umiarkowanie. W południe ciśnienie wyniesie 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc przyniesie pogodną aurę. Termometry pokażą minimum 10 st. C. Z zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w piątek niebo będzie pokryte małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. W południe barometry pokażą 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy minimum 9 st. C. Wiatr, nadciągający z południowego zachodu, będzie słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek mieszkańcy Wrocławia będą mogli się spodziewać małego i umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura maksymalna sięgnie 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 1008 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Z zachodu powieje słaby wiatr. O północy ciśnienie osiągnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie piątek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z zachodu. W południe barometry wskażą 997 hPa.

Warunki drogowe w piątek 11.08 tvnmeteo.pl

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl