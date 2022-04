Pogoda na jutro - niedziela 24.04. Miejscami może zagrzmieć. Do 17 stopni

Pogoda na noc

Pogoda na noc: na północnym wschodzie oraz po północy także na południu kraju przybędzie chmur i wystąpią opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie od 1 stopnia Celsjusza miejscami na Pomorzu, Kujawach oraz w centrum kraju do 5 st. C na Suwalszczyźnie. Z kierunków północnych powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - niedziela 24.04

Pogoda na jutro, czyli niedzielę 24.04. Dzień będzie pochmurny z przejaśnieniami. Na południu spodziewane są opady deszczu do 5-15 l/mkw. Mogą pojawić się burze. W pozostałej części kraju miejscami popada deszcz do 1-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Kaszubach, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C w Małopolsce. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale okresami może przybierać na sile. W burzach będzie rozpędzał się do 75 kilometrów na godzinę.