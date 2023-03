Pogoda na jutro - czwartek 23.03. Nawet 20 stopni, lokalnie możliwe burze

Pogoda w nocy przyniesie zachmurzenie od dużego na północy i zachodzie do umiarkowanego na południu i wschodzie. W rejonie Pomorza Zachodniego możliwe są słabe opady deszczu (2-5 litrów wody na metr kwadratowy). Temperatura wyniesie od 6-7 stopni Celsjusza na wschodzie do 9-10 st. C na zachodzie kraju. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Pogoda na jutro - czwartek 23.03

W czwartek 23.03 będzie pochmurno z przejaśnieniami, lokalnie można liczyć na rozpogodzenia. Na przeważającym obszarze kraju, poza Polską południowo-wschodnią, wystąpią słabe opady deszczu do 2 l/mkw. Jedynie na Wybrzeżu może wystąpić silniejszy opad (do 5 l/mkw.). Niewykluczona jest słaba burza. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 12-14 st. C na północy, przez 15-17 st. C w centrum, do 18-20 st. C na południu Polski. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, na zachodzie w porywach dość silny, rozpędzi się do 40-50 kilometrów na godzinę.