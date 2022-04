Pogoda na jutro - czwartek, 21.04. Nocą w wielu regionach będzie padał deszcz, w dzień do 15 stopni

Pogoda jutro, czyli w czwartek (21.04), przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 9 do 15 stopni Celsjusza. Aura niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

W nocy jedynie na Pomorzu, w Małopolsce i na Podkarpaciu będzie dość pogodnie. Poza tym prognozuje się pochmurną aurę z okresowymi opadami deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na południu i południowym wschodzie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Ziemi Lubuskiej. W północnej połowie kraju powieje północny i północno-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, a w południowej połowie zachodni i południowo-zachodni, też słaby.

Pogoda na jutro - czwartek, 21.04

Czwartek przyniesie duże zachmurzenie na Pomorzu i częściowo Ziemi Lubuskiej, tam nie popada. W pozostałej części kraju wystąpią okresami opady deszczu do pięciu l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C w południowo-wschodniej części kraju, przez 10 st. C w centrum, do 15 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i wschodni, jedynie w południowej części kraju będzie wiał z zachodu.

Warunki biometeorologiczne - czwartek, 21.04

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie około 80-90 procent. Wszędzie odczujemy chłód, będzie też wilgotno. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno, okresami popada deszcz do 1-3 l/mkw. Temperatura minimalna osiągnie 6 st. C. Powieje zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wzrośnie do 998 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno z opadami deszczu o sumie 3-5 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 10 st. C. Wiatr północno-zachodni skręcający na północno- wschodni, będzie słaby i umiarkowany. W południe barometry pokażą 999 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Północny i północno-wschodni wiatr będzie wiał słabo. Ciśnienie o północy wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie z większymi rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Powieje północny i północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 1016 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno, okresami wystąpią słabe opady deszczu 1-2 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Okresowo popada deszcz o sumie 1-3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego wschodu. W południe barometry pokażą 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno, okresami prognozuje się opady deszczu do 1-2 l/mkw. Termometry pokażą 5 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo- zachodni skręcający na południowo-wschodni. Ciśnienie o północy sięgnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno, okresami wystąpią słabe opady deszczu do 2 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie 12 st. C. Powieje słaby wiatr z kierunków wschodnich. W południe na barometrach zobaczymy 997 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie duże bez opadów. Temperatura minimalna osiągnie 3 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie o północy wzrośnie do 984 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno, okresami popada słaby deszcz do 1-2 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W południe na barometrach zobaczymy 992 hPa.

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl