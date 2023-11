Pogoda na jutro - czwartek, 16.11. Deszczowa noc w części kraju, lokalnie możliwe mgły

Pogoda na noc

Przed nami na ogół pochmurna noc. Na południu i zachodzie, oraz w pierwszej części nocy także miejscami na północy i wschodzie kraju pojawią się okresami słabe opady deszczu. W drugiej części nocy w pasie od Pomorza, przez Kujawy, po północne Mazowsze możliwe są większe przejaśnienia, które sprzyjać będą formowaniu się lokalnych mgieł. Termometry pokażą od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Na północnym wschodzie przy nocnych spadkach temperatury poniżej zera woda na droga może zamarzać i spowodować, że zrobi się ślisko. Powieje zachodni, przeważnie słaby i umiarkowany wiatr. Jedynie na południowym wschodzie okresami okaże się silniejszy i rozpędzi do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - czwartek, 16.11

Czwartek upłynie na ogół pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami i opadami deszczu. Padać nie będzie jedynie na północnym wschodzie i wschodzie Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zmienny wiatr z przewagą kierunków zachodnich, na wschodzie słaby, poza tym umiarkowany. Na Pomorzu okresami silniejszy i osiągnie prędkość do 40-60 km/h.