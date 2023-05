Pogoda na dziś - wtorek, 30.05. W wielu regionach dopisze słoneczna aura, ale lokalnie może zagrzmieć

Pogoda na dziś. Wtorek 30.05 przyniesie pogodną i słoneczną aurę. Tylko miejscami prognozuje się przelotny deszcz i lokalne burze. Warunki biometeo przeważnie będą korzystne. Temperatura wyniesie od 19 do 23 stopni.

Wtorek zapowiada się na ogół słoneczny i pogodny. Jedynie w południowo-wschodniej części Polski wystąpi okresowo więcej chmur i miejscami popada tam przelotny deszcz. Niewykluczone jest pojawienie się pojedynczych burz. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 23 st. C na Podkarpaciu. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo - wtorek, 30.05

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 40 do 60 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Biomet przeważnie będzie korzystny, tylko na południowym wschodzie okaże się neutralny.

Warunki biometeo we wtorek

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek w Warszawie będzie pogodny, w drugiej części dnia słoneczny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północny. Barometry pokażą w południe 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Przed mieszkańcami Gdańska , Gdyni i Sopotu słoneczny wtorek. Poza tym pojawi się okresowe zachmurzenie małe do umiarkowanego. Temperatura maksymalna wyniesie 19 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie osiągnie w południe 1025 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Wtorek w Poznaniu przyniesie słoneczną aurę. Synoptycy prognozują okresowe zachmurzenie małe do umiarkowanego. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków północnych. Barometry pokażą w południe 1013 hPa.