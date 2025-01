Wtorek przyniesie pogodną aurę jedynie na południowym wschodzie kraju. W pozostałych regionach prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie, a w zachodniej Polsce może spaść do 3-6 litrów deszczu na metr kwadratowy. W godzinach porannych deszcz pokropi również na północnym wschodzie Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 stopni Celsjusza w regionach północnych, przez 11 st. C w centralnej Polsce do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z południa będzie umiarkowany, w górach dość silny, w porywach wiejący z prędkością do 50-70 kilometrów na godzinę.